Глава МЗС Кулеба подав у відставку
Середа, 4 вересня 2024, 08:39
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.
Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook
Пряма мова Стефанчука: "До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку".
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Деталі: Він опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.
Передісторія:
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада звільнить низку міністрів і голову Фонду державного майна 4 вересня, а за призначення візьметься 5 вересня.
- 3 вересня до Верховної Ради подали заяви на звільнення очільники трьох міністерств і віцепрем'єрка Ольга Стефанішина. Також джерела УП повідомляли, що у відставку збираються відправити міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.