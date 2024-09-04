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Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 08:39
Глава МЗС Кулеба подав у відставку
Дмитро Кулеба. Фото з Facebook

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку".

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Деталі: Він опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань. 

 
Фото З Facebook Стефанчука

Передісторія:

Кулеба Дмитровідставка
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