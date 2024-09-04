Глава МЗС Кулеба подав у відставку

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав заяву про відставку.

Джерело: спікер парламенту Руслан Стефанчук у Facebook

Пряма мова Стефанчука: "До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Кулеби Д.І. про відставку".

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Деталі: Він опублікував фото документа і додав, що заяву розглянуть на одному з найближчих пленарних засідань.

Фото З Facebook Стефанчука

Передісторія: