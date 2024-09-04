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У Полтаві кількість загиблих зросла до 52: рятувальники знайшли тіло людини

Анастасія ПроцСереда, 4 вересня 2024, 09:27
У Полтаві кількість загиблих зросла до 52: рятувальники знайшли тіло людини
Ілюстративне фото: ДСНС

Вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня, тож кількість загиблих зросла до 52, ще 271 людина поранена.

Джерело: речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону

Пряма мова: " Усю ніч тривала робота, працювали рятувальники, була організована позмінна робота. Наразі в нас цифри такі, що 52 загиблих. Близько другої ночі знайшли тіло людини. І 271 людини отримали травми. Роботи тривають". 

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Деталі: За словами речника ДСНС, на місці події працюють понад 200 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки. 

Також долучені кінологи з собаками і проводяться роботи саме в середині будівлі.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
  • 3 вересня вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

Полтаваракетний удар
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