У Полтаві кількість загиблих зросла до 52: рятувальники знайшли тіло людини
Середа, 4 вересня 2024, 09:27
Вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня, тож кількість загиблих зросла до 52, ще 271 людина поранена.
Джерело: речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону
Пряма мова: " Усю ніч тривала робота, працювали рятувальники, була організована позмінна робота. Наразі в нас цифри такі, що 52 загиблих. Близько другої ночі знайшли тіло людини. І 271 людини отримали травми. Роботи тривають".
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Деталі: За словами речника ДСНС, на місці події працюють понад 200 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки.
Також долучені кінологи з собаками і проводяться роботи саме в середині будівлі.
Що передувало:
ВІДЕО ДНЯ
- Російський агресор 3 вересня завдав удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- 3 вересня вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість поранених внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві зросла до 271, загиблих – 51.
- У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.