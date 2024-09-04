У Полтаві кількість загиблих зросла до 52: рятувальники знайшли тіло людини

Вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня, тож кількість загиблих зросла до 52, ще 271 людина поранена.

Джерело: речник ДСНС Олександр Хорунжий в етері телемарафону

Пряма мова: " Усю ніч тривала робота, працювали рятувальники, була організована позмінна робота. Наразі в нас цифри такі, що 52 загиблих. Близько другої ночі знайшли тіло людини. І 271 людини отримали травми. Роботи тривають".

Реклама:

Деталі: За словами речника ДСНС, на місці події працюють понад 200 рятувальників і понад 50 одиниць техніки, в тому числі важкої інженерної техніки.

Також долучені кінологи з собаками і проводяться роботи саме в середині будівлі.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ