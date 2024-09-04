Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Рада провалила звільнення міністерки Верещук

Валентина РоманенкоСереда, 4 вересня 2024, 13:19
Рада провалила звільнення міністерки Верещук
Ірина Верещук. фото з Facebook міністерки

Парламент не підтримав заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Реклама:

"За" - 214.

 

Звіту не було і не передбачалось…".

Знати більше: "Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

ВерещукВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"

Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював

Гарріс збільшила відрив від Трампа за рівнем підтримки після дебатів – опитування Reuters

Росіяни поцілили по зерновозу у Чорному морі в економічній зоні Румунії – ЗМІ

Україна оголосила демарш Монголії через відмову арештувати Путіна за ордером МКС

Очільник МСЕК "продавав" по 9 000 доларів інвалідність – поліція

Усі новини...
Верещук
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Верещук подала у відставку
Верещук: Україна готує гумкоридор для цивільних із Курщини до Сум, Росія поки не запитувала
Мінреінтеграції попереджає: від імені Верещук поширюють фейки про соцдопомогу
Останні новини
23:30
Болить вухо: що таке отит та як його розпізнати. Поради від лікарів
23:29
Литва відзвітувала про чергову партію військової допомоги Україні
23:17
оновлюєтьсяУ кількох областях повітряна тривога через загрозу БпЛА
22:58
Трамп оголосив, що не буде брати участь у повторних дебатах з Гарріс
22:49
OpenAI представив нову модель ШІ, вона задумується над відповіддю
22:40
Посол Великої Британії Мартін Гарріс: "Культура – це одна з опор українського народу"
22:39
Італія викликала посла Росії через переслідування журналістки, що відвідала Курщину
22:30
Боррель засудив удар Росії по конвою Червоного Хреста на Донеччині
22:23
У Києві чоловік поскаржився в поліцію, що його вдарив нардеп від "Слуги народу"
22:18
Сестра загиблого Да Вінчі доєдналася до лав батальйону, який він очолював
Усі новини...
Реклама:
Реклама: