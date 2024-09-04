Рада провалила звільнення міністерки Верещук

Парламент не підтримав заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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"За" - 214.

Звіту не було і не передбачалось…".

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