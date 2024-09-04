Рада провалила звільнення міністерки Верещук
Середа, 4 вересня 2024, 13:19
Парламент не підтримав заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Рада провалила звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Реклама:
"За" - 214.
Звіту не було і не передбачалось…".
Знати більше: "Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня