Зеленський про зміни в уряді: не можу прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення

Президент Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряду, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія". При цьому він сказав, що не може прогнозувати, чим займуться міністри після звільнення.

Джерело: Зеленський під час підходу до преси з прем’єр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом

Пряма мова: "Я вже говорив про перезавантаження нашого Кабінету міністрів, багатьох міністерств.

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Я дуже вдячний міністрам і всій команді Кабміну, яка працювала для України, заради українців чотири з половиною, а хтось п'ять років. Нам сьогодні потрібна нова енергія, і ці кроки пов'язані з посиленням нашої держави на різних напрямках.

І міжнародна політика, дипломатія не є виключенням. Я сьогодні не можу прогнозувати, чим конкретно займатиметься той чи інший міністр. Будуть відповіді, коли будуть запропоновані їм ті чи інші посади. Наразі говорити про це зарано".

Деталі: Під час розгляду питання щодо звільнення глави МЗС Дмитра Кулеби 4 вересня Рада пішла на перерву. Нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк написав у Telegram, що "Слуги народу" зрозуміли, що голосування у парламенті провалиться.

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Нагадаємо:

4 вересня Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

За інформацією джерел УП, Стефанішина отримає додаткову посаду міністра юстиції і продовжить займатися євроінтеграцією.

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