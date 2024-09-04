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"Перезавантаження уряду": фракція "Слуга народу" визначила, хто займе посади

Роман Романюк, Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 20:20
Перезавантаження уряду: фракція Слуга народу визначила, хто займе посади

Фракція "Слуга народу" 4 вересня провела засідання, де йшлося про "перезавантаження" уряду.

Джерело: співрозмовники УП у фракції, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, Ірина Верещук в Facebook

Деталі: За результатами засідання стало відомо про такі пропозиції:

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Ірина Верещук перейде в Офіс президента займатись соціальною політикою. Саме ж Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій як окремий орган ліквідують і передадуть його функціонал Міністерству розвитку громад та територій України.

Ольга Стефанішина буде призначена віце-прем'єр-міністром з питань євроінтеграції – міністром юстиції.                             

Олександр Камишін перейде на посаду радника президента зі стратегічних галузей, а його місце в уряді займе Герман Сметанін, чинний керівник "Укроборонпрому".

ВІДЕО ДНЯ

Міністром закордонних справ замість Дмитра Кулеби стане його нинішній перший заступник Андрій Сибіга.

Замість Руслана Стрільця міністром захисту довкілля та природних ресурсів стане чинна заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Матвія Бідного призначать міністром молоді та спорту України.

Віталій Коваль – поки що голова Фонду держмайна – очолить Міністерство аграрної політики.

Микола Точицький стане міністром культури та інформаційної політики.

Міністром у справах ветеранів призначать Наталію Калмикову – чинну заступницю міністра оборони.

Олексій Кулеба буде призначений Міністром розвитку громад, територій та інфраструктури. Саме міністерство планують розділити в недалекому майбутньому.

Оновлено: Арахамія згодом підтвердив інформацію щодо призначень та повідомив, що на засіданні був присутній президент України Володимир Зеленський. 

Ірина Верещук повідомила, що переходить на посаду заступника голови ОПУ. 

Знати більше: "Велике перезавантаження" уряду: які кадрові зміни Рада розгляне цього тижня

Що передувало: 

Слуга народуКабінет міністрів
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