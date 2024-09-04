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До ВР надійшли подання про призначення нових кандидатур у Кабміні

Тетяна ОлійникСереда, 4 вересня 2024, 23:53
До ВР надійшли подання про призначення нових кандидатур у Кабміні
Фото - Getty Images

Увечері 4 вересня до Верховної ради за пропозицією депутатської фракції "Слуга народу" надійшли подання про призначення нових кандидатур у Кабінеті міністрів.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

Деталі: Зокрема Мельничук повідомив про подання премʼєр-міністра України про призначення:

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  • Ольги Стефанішиної віце-премʼєр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - Міністром юстиції України;
  • Олексія Кулеби віце-прем'єр-міністром з відновлення України – Міністром розвитку громад та територій України;
  • Віталія Коваля міністром аграрної політики та продовольства України;
  • Матвія Бідного міністром молоді та спорту України;
  • Світлани Гринчук міністром захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Наталії Калмикової міністром у справах ветеранів України;
  • Германа Сметаніна міністром з питань стратегічних галузей промисловості України;
  • Миколи Точицького міністром культури та стратегічних комунікацій України.

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Що передувало: 

4 вересня Рада звільнила з посад міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра юстиції Дениса Малюську, віцепрем'єрку з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.

ВІДЕО ДНЯ

Фракція "Слуга народу" 4 вересня провела засідання, де йшлося про "перезавантаження" уряду й ухвалили пропозиції про кандидатів на посади міністрів.

Верховна РадаКабінет міністрів
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