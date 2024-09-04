У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС

53 людини загинуло внаслідок російського удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня; рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.

Джерело: речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі Суспільному, ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві... За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до 5 осіб. Кількість постраждалих зросла до 298 осіб".

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Фото ДСНС

Деталі: Раніше Суспільне повідомляло, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей.

Станом на ранок 4 вересня з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Що було раніше: Речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня, тож кількість загиблих зросла до 52.

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