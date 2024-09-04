Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Цифрова трансформація України" – купуйте квитки на першу конференцію Mezha.Media

У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС

Ірина БалачукСереда, 4 вересня 2024, 10:48
У Полтаві вже 53 загиблих, під завалами шукають ще 5 людей – ДСНС
Фото ДСНС

53 людини загинуло внаслідок російського удару по навчальному закладу в Полтаві 3 вересня; рятувальники продовжують роботи, під завалами може перебувати ще до 5 людей.

Джерело: речниця ГУ ДСНС у Полтавській області Світлана Рибалко у коментарі Суспільному, ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "53 людини загинуло внаслідок ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві... За уточненими даними, під завалами, може перебувати ще до 5 осіб. Кількість постраждалих зросла до 298 осіб".

Реклама:
 
Фото ДСНС

Деталі: Раніше Суспільне повідомляло, що під завалами шестиповерхової будівлі навчального корпусу можуть перебувати до 13 людей.

Станом на ранок 4 вересня з місця обстрілу вивезли 800 тонн будівельного сміття.

Що було раніше: Речник ДСНС Олександр Хорунжий повідомив, що вночі рятувальники дістали тіло ще одного загиблого внаслідок російського удару по навчальному закладі у Полтаві 3 вересня, тож кількість загиблих зросла до 52.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Росіяни 3 вересня завдали удару по одному з навчальних закладів міста Полтава. Увечері 3 вересня повідомлялося про 51 загиблого і 271 пораненого.
  • У Полтавській області з 4 вересня оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару.
  • Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару по одному з військових навчальних закладів Полтави, куди 3 вересня влучили ракети армії РФ.

Полтаваракетний ударжертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, оновлено від 12:45З-під завалів готелю у Миколаївці дістали тіла двох волонтерів

відеоТрампа образило рішення Путіна "підтримати" Гарріс

Зеленський призначив собі двох радників, а Єрмаку двох заступників

фотоУ Києві стався вибух на підприємстві, двоє загиблих, під завалами можуть бути люди

ППО збила 15 з 23 "Шахедів" та одну з чотирьох авіаракет

фотоРосіяни завдали авіаудару по Сумах, двоє загиблих, серед поранених – діти

Усі новини...
Полтава
Надто багато тіл… Інститут зв'язку, Полтава
У Полтаві кількість загиблих зросла до 52: рятувальники знайшли тіло людини
Білий дім після обстрілу Полтави: Продовжимо зосереджуватися на зміцненні ППО
Останні новини
17:25
Ле Пен пропонує Макрону вийти з глухого політичного кута через референдум
17:14
Тернопільський ТЦК: Чоловік, маючи відстрочку, розбив двері, бо хотів мобілізуватись
17:03
мотоспортMotoGP. Марк Маркес з дев'ятого місця виграв Гран-прі Сан Марино
16:55
Більшість німців вважають Шольца слабким лідером
16:53
Чому ви не можете плакати, коли насправді хочете: лікарі назвали 8 причин цього стану
16:44
Російським полоненим заборонили телефонувати додому – Лубінець
16:39
Боррель побажав Кулебі всього найкращого і відзначив його наступника
16:17
Латвія заявила, що на її території розбився російський військовий дрон
16:11
Маск заперечує участь xAI в переговорах щодо доходів з Tesla
16:09
Виселені на степи. Депортація 700 тисяч українців, про яку постійно забувають
Усі новини...
Реклама:
Реклама: