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Путін заявив, що "священний обов'язок" його вояк відбити Курщину

Ірина БалачукЧетвер, 5 вересня 2024, 10:55
Путін заявив, що священний обов'язок його вояк відбити Курщину
Правитель Росії Володимир Путін. Фото з сайту Кремля

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що головним завданням війни проти України залишається захоплення Донецької області, а також, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяви Путіна на засіданні дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня

Пряма мова начальника Кремля: "Звільнення (так Путін називає окупацію територій України – ред.) Донбасу вважається першочерговим завданням".

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Деталі: Він також додав, що жителі прикордонних регіонів Росії зараз страждають через розв'язану ним війну, і заявив, що "священний обов'язок збройних сил РФ – викинути противника (ЗСУ – ред.)" з території Курської області РФ.

Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає.

"Київ хотів змусити Росію метушитися і нервувати, зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло", – продовжує переконувати себе і росіян правитель РФ.

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Він також заявляє, що через наступ на Курщину українські сили нібито ослабли на ключових напрямках фронту в Україні і що зараз "російські війська тільки прискорили наступальні операції".

Також, за словами Путіна, російське суспільство нібито "консолідувалося", а "кількість людей, які підписують контракти зі Збройними силами РФ, збільшилася".

Передісторія:

  • Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
  • Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.
  • 27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
  • За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

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ПутінКурська область Донбасвійна
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