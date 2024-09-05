Путін заявив, що "священний обов'язок" його вояк відбити Курщину

Правитель Росії Володимир Путін заявив, що головним завданням війни проти України залишається захоплення Донецької області, а також, що "священний обов'язок" російських солдатів – відвоювати назад частину Курської області РФ, яку зараз контролюють українські військові.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на заяви Путіна на засіданні дев'ятого Східного економічного форуму 5 вересня

Пряма мова начальника Кремля: "Звільнення (так Путін називає окупацію територій України – ред.) Донбасу вважається першочерговим завданням".

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Деталі: Він також додав, що жителі прикордонних регіонів Росії зараз страждають через розв'язану ним війну, і заявив, що "священний обов'язок збройних сил РФ – викинути противника (ЗСУ – ред.)" з території Курської області РФ.

Путін наполегливо продовжує применшувати результати успішної української операції на Курщині, намагаючись всіляко переконати російське суспільство, що контроль ЗСУ над сотнею населених пунктів у РФ нібито нічого не означає.

"Київ хотів змусити Росію метушитися і нервувати, зупинити наступ на Донбасі, але нічого не вийшло", – продовжує переконувати себе і росіян правитель РФ.

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Він також заявляє, що через наступ на Курщину українські сили нібито ослабли на ключових напрямках фронту в Україні і що зараз "російські війська тільки прискорили наступальні операції".

Також, за словами Путіна, російське суспільство нібито "консолідувалося", а "кількість людей, які підписують контракти зі Збройними силами РФ, збільшилася".

Передісторія:

Українська операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.

Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.

27 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що з початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.

За словами президента Володимира Зеленського, такі дії мають на меті створити буферну зону, щоб стати на заваді російським військовим операціям проти України.

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