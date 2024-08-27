На Курщині уже взяли в полон майже 600 окупантів – Сирський
З початку операції у Курській області Росії, Україна взяла у полон 594 ворожі солдати і контролює понад 100 населених пунктів, або 1294 кв км.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час Форуму керівників державних інституцій 27 серпня
Пряма мова Сирського: "На сьогодні нами взято під контроль 1294 кв км території – це 100 населених пунктів… Ми також суттєво поповнили обмінний фонд: на сьогодні на цьому напрямку в полон взято 594 військовослужбовці ЗС РФ".
Деталі: Він нагадав, що одним з завдань курської операції було відволікання значних сил росіян з інших напрямків – зокрема, з Покровського і Курахівського.
"На даний момент ми можемо констатувати, що близько 30 тисяч військовослужбовців РФ вже перекинули на Курський напрямок, і ця цифра зростає", – сказав головком.
Він наголосив, що росіяни намагаються знімати частини з інших напрямків, але на Покровському напрямку навпаки збільшують свої зусилля.
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Передісторія:
- Операція у Курській області розпочалася 6 серпня. 10 серпня, на п'ятий день наступу української армії вглиб Росії, президент Володимир Зеленський визнав: Україна витиснула війну на землю агресора.
- 13 серпня Сирський доповів Зеленському, що під контролем України перебуває 74 населених пункти Курської області РФ. А вдень 15 серпня Сирський повідомив, що від початку доби ЗСУ просунулися на відстань до півтора кілометра на окремих напрямках у Курській області і вже контролюють 82 населених пункти РФ.
- 15 серпня джерела "Української правди" в СБУ повідомили, що напередодні у Курській області РФ спецпризначенці взяли у полон відразу 102 російських військових.
- Десантно-штурмові війська поділилися кадрами перших годин операції в Курській області РФ. На відео зафільмували розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, роботу авіації, артилерії і полонених.
- Згодом 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ показала перші години з початку військової операції у Курській області Росії – воїни прорвали лінію оброни, знищили прикордонний пункт пропуску і взяли у полон понад 50 військових.
- Станом на 20 серпня українські військові взяли під контроль більше 1260 квадратних кілометрів території та 93 населені пункти у Курській області РФ.