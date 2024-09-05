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З другої спроби нардепи відправили віцепрем’єрку Верещук у відставку

Валентина РоманенкоЧетвер, 5 вересня 2024, 12:17
З другої спроби нардепи відправили віцепрем’єрку Верещук у відставку
ІРИНА ВЕРЕЩУК, ФОТО МІНТОТ

На засіданні 5 вересня парламент звільнив Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Рішення підтримали 255 народні депутати.

Що передувало: На засіданні 4 вересня Верховна Рада не підтримала заяву про звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. "За" було лише 214 голосів.

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