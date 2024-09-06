Бійці "Азову" повернули під контроль частину Нью-Йорка на Донеччині

Бійці 12-ої бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України повернули під контроль Сил оборони частину селища Нью-Йорка на Торецькому напрямку і деблокувала українських військових з російського оточення.

Джерело: "Азов" у Telegram

Дослівно: "На момент залучення бригади до бойових дій на напрямку, ситуація на лінії бойового зіткнення була катастрофічною. Але завдяки високому бойовому духу, мужності та професіоналізму бійців бригади, "Азову" вдалось стабілізувати ситуацію, повернути під контроль частину Нью-Йорку і деблокувати Сили оборони, які знаходились у ворожому оточенні".

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Деталі: Водночас, ситуація в Нью-Йорку залишається напруженою. За добу окупанти проводить до 15 штурмів у зоні відповідальності бригади.

"Ворог неодноразово заявляв, що повністю окупував Нью-Йорк. Проте це чергова маніпуляція окупантів. Сили оборони контролюють частину населеного пункту та роблять все можливе для звільнення українських територій", - зазначають в бригаді.

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Що передувало:

У звіті за 18 серпня Американський інститут вивчення війни, посилаючись на російських військових блогерів, повідомив, що окупанти контролюють більшу частину Нью-Йорка. А, можливо, і "захопили селище".

20 серпня співрозмовники УП у керівництві 53 бригади та ОТУ "Луганськ" повідомив, що Сили оборони, зокрема 53 окрема механізована бригада ЗСУ, продовжують тримати оборону в північній частині селища Нью-Йорк на Донеччині.

5 вересня головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський інтерв'ю для CNN розповів, що українськім військам вдалося зупинити росіян на найгарячішому Покровському напрямку.

За даними DeepState, Сили оборони відновили позиції у Нью-Йорку, Неліпівці у Донецькій області та біля Липців на Харківщині.

Нагадаємо: Росіяни почали наступати на Торецькому напрямку, зокрема в напрямку самого міста Торецьк та селища Нью-Йорк, в другій половині червня 2024-го. До цього за час повномасштабного вторгнення на цій ділянці фронту не було жодного просування.

За даними УП, цей наступ став можливим з двох причин. По-перше, українська розвідка не помітила накопичення сил і засобів росіян з боку окупованої Горлівки. По-друге, окупанти вдалося скористалися проведенням ротації українських підрозділів: 24-та бригада пішла з Торецька на Часів Яр, 41-ша – з Часового Яру на Торецьк.

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