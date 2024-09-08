Після удару по Полтаві у лікарнях лишаються 220 поранених – Зеленський
Неділя, 8 вересня 2024, 21:24
Після російського удару по Інституту зв’язку в Полтаві в лікарні досі перебувають 220 поранених, деякі з них у дуже важкому стані.
Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні
Пряма мова: "Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами.
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Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених.
Серед них є й важкі, дуже важкі поранені".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Російський агресор 3 вересня завдав двома балістичними ракетами удару по одному з навчальних закладів міста Полтава.
- Сухопутні війська проводять розслідування щодо удару.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли 3 хвилини і багато людей були вбиті чи поранені, коли спускалися в укриття.
- Станом на 8 вересня кількість загиблих зросла до 58, поранених – 328 людей.