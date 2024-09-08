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Після удару по Полтаві у лікарнях лишаються 220 поранених – Зеленський

Катерина ТищенкоНеділя, 8 вересня 2024, 21:24
Після удару по Полтаві у лікарнях лишаються 220 поранених – Зеленський
наслідки удару по Полтаві, фото ДСНС

Після російського удару по Інституту зв’язку в Полтаві в лікарні досі перебувають 220 поранених, деякі з них у дуже важкому стані.

Джерело: президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Початок цього вересня, на жаль, був позначений жорстокими російськими ударами.

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Лише після удару по полтавському Інституту зв’язку досі на лікуванні в стаціонарі 220 поранених.

Серед них є й важкі, дуже важкі поранені".

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