Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України присвоїв звання Героїя України загиблому льотчику "Джусу" Андрію Пільщикову.

Джерело: указ президента

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)".

Нагадаємо:

26 серпня 2023 року стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

У ДБР, яке веде розслідування, повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Варіант можливої диверсії слідство відкинуло.

Довідково: Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний Juice, 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

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Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Знати більше: Чергування в бур'янах, небажана публічність і лего-Привид. Історія Андрія Пільщикова ("Джуса") очима його мами