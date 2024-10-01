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Зеленський присвоїв загиблому пілоту "Джусу" звання Героя України

Альона Мазуренко Вівторок, 1 жовтня 2024, 11:09
Зеленський присвоїв загиблому пілоту Джусу звання Героя України
Андрій Пільщиков (Джус), фото із соцмереж

Президент Володимир Зеленський у День захисників і захисниць України присвоїв звання Героїя України загиблому льотчику "Джусу" Андрію Пільщикову.

Джерело: указ президента

Дослівно: "За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю:

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Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" Пільщикову Андрію Борисовичу – майору (посмертно)".

Нагадаємо:

  • 26 серпня 2023 року стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
  • У ДБР, яке веде розслідування, повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.
  • Варіант можливої диверсії слідство відкинуло.

Довідково: Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний Juice, 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

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Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.

Знати більше: Чергування в бур'янах, небажана публічність і лего-Привид. Історія Андрія Пільщикова ("Джуса") очима його мами

війнаЗеленськийПовітряні сили ЗСУвинищувачі
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