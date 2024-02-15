Загибель "Джуса": літаки були справними, диверсія спростована доказами – ДБР

Розслідування авіакатастрофи на Житомирщині в серпні 2023 року, в якій загинули три пілоти Повітряних сил ЗСУ, ще триває, варіант щодо можливої диверсії слідство відкинуло, оскільки доказами вона не підтверджується.

Джерело: відповідь ДБР на інформаційний запит "Української правди"

Деталі: У ДБР повідомили, що досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом катастрофи двох військових літаків Л-39, що сталась 25 серпня 2023 року в Житомирській області та призвела до загибелі трьох льотчиків і руйнування самих літаків, ще триває.

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Вкаазано, що для з'ясування обставин та причин авіакатастрофи було призначено 12 судових експертиз, серед яких комплексна комісійна судова інженерно-транспортна та військова, комп'ютерно-технічні по інформації, що міститься на вилучених бортових самописцях із вказаних літаків, товарознавчі, судово-медичні та інші.

У Бюро кажуть, що зазначені експертні дослідження наразі знаходяться на завершальній стадії.

Слідчим та експертним шляхами попередньо з'ясовано, що обидва літаки до моменту зіткнення у повітрі знаходилися у технічно справному стані. Факт можливого здійснення диверсії, що призвела до авіакатастрофи, наразі спростовано зібраними у ході досудового розслідування доказами.

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Дослівно ДБР: "Висновки про остаточні причини цієї катастрофи та можливий причинний зв'язок із її настанням у результаті дій чи бездіяльності конкретних посадових осіб групи керівництва польотами чи самих пілотів орган досудового розслідування зможе зробити лише після отримання та аналізу усіх висновків вищезгаданих судових експертиз та оцінки інших зібраних доказів".

Передісторія:

26 серпня стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських тренувально-бойових літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.

Президент Володимир Зеленський запевняв, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

У ДБР, яке веде розслідування, повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Довідково: Андрій Пільщиков (родом з Харкова), позивний "Juice", 8 років життя присвятив авіації. З початком великої війни мав понад 500 годин нальоту. Зокрема, під час виконання бойових завдань у складних умовах. Здобув низку державних та відомчих нагород.

Був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр", збірний образ льотчиків якої, за мужні дії при обороні столиці та області від ворожих літаків отримав назву "Привид Києва".

Пільщиков активно виступав у західних медіа, та лобіював надання Україні сучасних винищувачів F-16.