Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії

У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Джерело: радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наразі слідством будуть розглядатися версії такі, як технічна несправність літаків, помилка пілотів. Третя версія - порушення під час організації здійснення польотів".

Деталі: Сап'ян повідомила, що до розслідування буде залучать фахівців із Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

За її словами, для підтвердження будь-якої версії необхідно провести цілий комплекс експертиз - судово-медичну, дешифрування чорних скриньок, комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

Пряма мова: "Наразі за попередньо встановленими обставинами є відомості про те, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це те, що ми отримали від наших слідчих сьогодні вранці".

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Що передувало: