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Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії

Альона Мазуренко Понеділок, 28 серпня 2023, 13:08
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
фото ДБР

У ДБР повідомили, що серед версій авіакатастрофи в Житомирській області, під час якої загинули три пілоти, розглядають технічну несправність літаків, помилку пілотів, порушення організації польотів. Катастрофа сталася через зіткнення двох літаків під час розвороту.

Джерело: радниця із комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону 

Пряма мова: "Наразі слідством будуть розглядатися версії такі, як технічна несправність літаків, помилка пілотів. Третя версія - порушення під час організації здійснення польотів".

Деталі: Сап'ян повідомила, що до розслідування буде залучать фахівців із Генштабу ЗСУ та командування Повітряних сил.

За її словами, для підтвердження будь-якої версії необхідно провести цілий комплекс експертиз - судово-медичну, дешифрування чорних скриньок, комплексну судову авіаційно-технічну експертизу.

Пряма мова: "Наразі за попередньо встановленими обставинами є відомості про те, що катастрофа сталася внаслідок зіткнення двох літаків під час здійснення маневру розвороту. Це те, що ми отримали від наших слідчих сьогодні вранці".

Попередня кваліфікація правопорушення: порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Що передувало:

  • У суботу стало відомо, що пілот з позивним "Джус" та ще двоє льотчиків загинули унаслідок зіткнення двох українських літаків увечері 25 серпня на Житомирщині. Бригада тактичної авіації Василькова повідомила, що внаслідок авіатрощі 25 серпня у Житомирській області, окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін.
  • ДБР розслідує авіакатастрофу.
  • Президент Володимир Зеленський запевняє, що всі обставини катастрофи літаків у Житомирській області, внаслідок якої загинули 3 льотчиків, будуть з’ясовані.

Теми: авіакатастрофиЖитомирщина
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