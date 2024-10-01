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На Сумщині примусово евакуюють дітей з батьками із 90 населених пунктів

"Українська правда"Вівторок, 1 жовтня 2024, 16:41
На Сумщині примусово евакуюють дітей з батьками із 90 населених пунктів
Ілюстративне зображення. Фото: Національна поліція

У 90 населених пунктах 7 територіальних громад Сумського району оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.

Джерело: Сумська районна рада

Деталі: Указ про евакуацію 30 вересня підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

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Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

Дослівно: "До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових".

Передісторія:

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  • 13 травня у Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.
  • 23 травня через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.
  • На початку квітня 2024 року у двох територіальних громадах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.
  • Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 12 серпня повідомив, що від початку евакуації із Сумщини вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2 тисяч із них – діти.

евакуаціяСумська областьУкраїна
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