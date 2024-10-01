На Сумщині примусово евакуюють дітей з батьками із 90 населених пунктів

У 90 населених пунктах 7 територіальних громад Сумського району оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.

Джерело: Сумська районна рада

Деталі: Указ про евакуацію 30 вересня підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".

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Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.

Дослівно: "До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових".

Передісторія:

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