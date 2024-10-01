На Сумщині примусово евакуюють дітей з батьками із 90 населених пунктів
У 90 населених пунктах 7 територіальних громад Сумського району оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб.
Джерело: Сумська районна рада
Деталі: Указ про евакуацію 30 вересня підписали керівники Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ".
Це стосується Білопільської та Ворожбянської міських територіальних громад, Краснопільської та Хотінської селищних територіальних громад, Юнаківської, Миропільської та Миколаївської сільських територіальних громад Сумського району.
Дослівно: "До організації примусової евакуації дітей та їх батьків залучено соціальні служби органів місцевого самоврядування та державної влади, поліцію, рятувальників та військових".
Передісторія:
- 13 травня у Сумській області почали евакуювати людей з міст Білопілля та Ворожба.
- 23 травня через посилення обстрілів з боку РФ влада Сумської області оголосила про евакуацію людей з прикордонних громад Охтирського району.
- На початку квітня 2024 року у двох територіальних громадах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію дітей у примусовий спосіб.
- Голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх 12 серпня повідомив, що від початку евакуації із Сумщини вдалося евакуювати 19800 людей, близько 2 тисяч із них – діти.