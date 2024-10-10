Білий дім непокоїть інформація про імовірні телефонні дзвінки Трампа і Путіна – речниця

Білий дім не має підтверджень телефонних розмов між колишнім президентом Дональдом Трампом і правителем Росії Володимиром Путіним, проте ця інформація викликає занепокоєння.

Джерело: речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу 9 жовтня, цитує Голос Америки

Пряма мова: "Ми не обізнані з цими дзвінками, я не можу підтвердити жодного із цих дзвінків".

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"Але якщо це правда, то чи нас це хвилює? Так. У нас є серйозні занепокоєння… особливо з огляду на те, що ми знаємо, що колишній президент лобіював проти збільшення допомоги Україні у її захисті від агресії Росії".

Деталі: Інформація про розмови Трампа і Путіна оприлюднена у новій книзі редактора The Washington Post Боба Вудворда "Війна".

Вудворд, зацитував неназваного помічника, який свідчив, що Трамп спілкувався з Путіним сім разів з 2021 року після того, як покинув посаду президента США.

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Нагадаємо: Вудворд у своїй книзі розповів, що американська розвідка на початку осені 2022 року у звітах оцінювала у 50% ймовірності те, що Росія застосує тактичну ядерну зброю в Україні на тлі невдач на полі бою.