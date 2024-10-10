Белый дом беспокоит информация о возможных телефонных звонках Трампа и Путина – пресс-секретарь

Белый дом не имеет подтверждений телефонных разговоров между бывшим президентом Дональдом Трампом и правителем России Владимиром Путиным, однако эта информация вызывает беспокойство.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 9 октября, цитирует Голос Америки

Прямая речь: "Мы не знакомы с этими звонками, я не могу подтвердить ни одного из этих звонков".

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"Но если это правда, то нас это волнует? Да. У нас есть серьезные опасения... особенно учитывая то, что мы знаем, что бывший президент лоббировал против увеличения помощи Украине в ее защите от агрессии России".

Детали: Информация о разговорах Трампа и Путина обнародована в новой книге редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война".

Вудворд, процитировал неназванного помощника, который свидетельствовал, что Трамп общался с Путиным семь раз с 2021 года после того, как покинул пост президента США.

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Напомним: Вудворд в своей книге рассказал, что американская разведка в начале осени 2022 года в отчетах оценивала в 50% вероятности то, что Россия применит тактическое ядерное оружие в Украине на фоне неудач на поле боя.