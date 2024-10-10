Україна може утримувати територію в Курській області ще кілька місяців – Bloomberg

За оцінками американських високопосадовців, Україна зможе утримувати територію в Курській області Росії щонайменше кілька місяців, якщо не довше.

Джерело: Bloomberg із посиланням на американських високопосадовців

Деталі: За словами джерел видання, Україна поки що не стикалася з будь-якими значними проблемами з постачанням у Курську область, оскільки російські війська проводили лише обмежені контратаки і зосередилися на просуванні на сході України.

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Крім того, після місяців очікувань українські війська отримали стабільне постачання боєприпасів. Воно стало можливим завдяки зусиллями союзників, включно з ініціативою Чехії з постачання боєприпасів і зусиллями США і Франції, спрямованими на розвиток артилерійського потенціалу України в довгостроковій перспективі.

У публікації зазначають, що літня операція України в Курській області спочатку вразила союзників Києва своїм швидким початковим успіхом. Але разом з тим викликала занепокоєння серед деяких чиновників, що ціна операції може виявитися високою, якщо Москва перейде в контрнаступ і витіснить українські війська.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може використати цю територію як розмінну монету на переговорах, хоча неясно, коли можуть відбутися переговори з Москвою, зважаючи на те, що правитель Росії Володимир Путін не демонструє серйозної готовності до них.

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Дослівно Bloomberg: "Союзники України виявляють, що Зеленський, можливо, готується прийняти більш гнучку позицію, оскільки вони шукають способи допомогти покласти край російській війні".

Деталі: Видання додає, що Україна намагається з'ясувати, як найкраще захистити себе взимку, але також починає планувати дії на наступний рік, в тому числі з додатковими бригадами, збільшенням набору і покращенням обладнання та підготовки.