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Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев – Bloomberg

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 октября 2024, 04:24
Украина может удерживать территорию в Курской области еще несколько месяцев – Bloomberg
иллюстративное фото россми

По оценкам американских чиновников, Украина сможет удерживать территорию в Курской области России по меньшей мере несколько месяцев, если не дольше.

Источник: Bloomberg со ссылкой на американских чиновников

Детали: По словам источников издания, Украина пока не сталкивалась с какими-либо значительными проблемами с поставками в Курскую область, поскольку российские войска проводили лишь ограниченные контратаки и сосредоточились на продвижении на востоке Украины.

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Кроме того, после месяцев ожиданий украинские войска получили стабильное снабжение боеприпасами. Оно стало возможным благодаря усилиями союзников, включая инициативу Чехии по поставкам боеприпасов и усилиями США и Франции, направленными на развитие артиллерийского потенциала Украины в долгосрочной перспективе.

В публикации отмечают, что летняя операция Украины в Курской области сначала поразила союзников Киева своим быстрым начальным успехом. Но вместе с тем вызвала беспокойство среди некоторых чиновников, что цена операции может оказаться высокой, если Москва перейдет в контрнаступление и вытеснит украинские войска.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может использовать эту территорию как разменную монету на переговорах, хотя неясно, когда могут состояться переговоры с Москвой, учитывая то, что правитель России Владимир Путин не демонстрирует серьезной готовности к ним.

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Дословно Bloomberg: "Союзники Украины обнаруживают, что Зеленский, возможно, готовится принять более гибкую позицию, поскольку они ищут способы помочь положить конец российской войне".

Детали: Издание добавляет, что Украина пытается выяснить, как лучше всего защитить себя зимой, но также начинает планировать действия на следующий год, в том числе с дополнительными бригадами, увеличением набора и улучшением оборудования и подготовки.

Курская область война
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