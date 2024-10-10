Удар россиян по Одесской области: умер 26-летний мужчина, жертв уже 8
Четверг, 10 октября 2024, 13:10
Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 8 – в больнице умер еще один человек.
Источник: глава ОГА Олег Кипер в Telegram
Прямая речь главы области: "Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье".
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Предыстория:
- Российская армия вечером 9 октября нанесла ракетный удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Сообщалось, что 6 человек погибли, 11 пострадали. Повреждено гражданское судно под флагом Панамы.
- Утром 10 октября стало известно, что в больнице умер 46-летний сотрудник порта.