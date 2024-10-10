Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Удар россиян по Одесской области: умер 26-летний мужчина, жертв уже 8

Ирина БалачукЧетверг, 10 октября 2024, 13:10
Удар россиян по Одесской области: умер 26-летний мужчина, жертв уже 8
Порт. Фото иллюстративное с omtp.com.ua

Количество жертв российского удара по портовой инфраструктуре Одесской области вечером 9 октября возросло до 8 – в больнице умер еще один человек.

Источник: глава ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь главы области: "Количество жертв вчерашней атаки увеличилось до 8 человек. От полученных ранений в больнице скончался 26-летний парень. Искренние соболезнования семье".

Реклама:

Предыстория:

Одесская областьпортыжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"

Нидерланды передадут Украине разведывательные БпЛА на сумму €42,6 млн

Байден, Шольц, Макрон и Стармер обсудили помощь Украине и План победы Зеленского

Узнал случайно во время этапа – осужденный в России Буткевич рассказал, как понял, что едет на обмен

фото, видео Обмен пленными: домой вернули еще 95 защитников

Украина вернула из плена военного и правозащитника Максима Буткевича

Все новости...
Одесская область
Удар россиян по Одесской области 9 октября: количество жертв возросло до 7
В Одесскую область летела управляемая ракета, прогремел взрыв – СМИ
Россияне ударили по портовой инфраструктуре Одесской области: погибли 6 человек
Последние новости
09:40
фото, видеоРоссийский завод "Кремний" горит после атаки беспилотников – СМИ
09:24
Парламент Молдовы подвергся кибератаке
09:08
Погиб один из лучших операторов БПЛА 68 бригады "Саба"
08:42
Сумщина: ночью РФ атаковала объекты энергетики и инфраструктуры, ранены 7 человек
08:24
Еще девять гражданских ранены только на Херсонщине
08:02
дополнено Россия выпустила ракеты, тревога в 15 областях – Воздушные силы
07:49
ВСУ за сутки отминусовали 1 380 оккупантов и 8 танков
07:34
фото, видео, дополнено Удар по Одессе: повреждены 3-этажка, частные дома и авто
07:25
На Киевщине работает ПВО – ОВА
06:50
ПВО уничтожила все дроны, которые летели на Киев, но снова тревога из-за угрозы ракет – КГВА
Все новости...
Реклама:
Реклама: