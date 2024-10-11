Зеленський і Мелоні обговорили підготовку нового безпекового пакета для України
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 00:58
Президент Володимир Зеленський повідомив, що обговорив із главою уряду Італії Джорджією Мелоні підготовку нового безпекового пакета для України.
Джерело: Інтерфакс-Україна, трансляція спільної пресконференції Зеленського і Мелоні
Пряма мова Зеленського: "Сьогодні ми також обговорили з Джорджією підготовку нового безпекового пакета. Я поінформував про ситуацію на фронті, загальну ситуацію у війні".
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Деталі: Зеленський зауважив, що "ми цінуємо також усе, що Італія робить на рівні G7 та Євросоюзу заради того, щоб міжнародне право було реально дієвим, а Європа сильною".
Окремо президент подякував за надану Україні безпекову допомогу, зокрема систем ППО.
Що передувало: Зеленський прибув до Італії та зустрівся з Мелоні.