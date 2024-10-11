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Зеленский и Мелони обсудили подготовку нового пакета по безопасности для Украины

Ольга ГлущенкоПятница, 11 октября 2024, 00:58
Зеленский и Мелони обсудили подготовку нового пакета по безопасности для Украины
Зеленский и Мелони во время пресс-конференции, скриншот

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой правительства Италии Джорджией Мелони подготовку нового пакета безопасности для Украины.

Источник: Интерфакс-Украина, трансляция совместной пресс-конференции Зеленского и Мелони

Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы также обсудили с Джорджией подготовку нового пакета по безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте, общую ситуацию в войне".

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Детали: Зеленский отметил, что "мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а Европа сильной".

Отдельно президент поблагодарил за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности, в частности систем ПВО.

Что предшествовало: Зеленский прибыл в Италию и встретился с Мелони.

ИталияУкраинапомощь Украине
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