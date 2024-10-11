Зеленский и Мелони обсудили подготовку нового пакета по безопасности для Украины
Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с главой правительства Италии Джорджией Мелони подготовку нового пакета безопасности для Украины.
Источник: Интерфакс-Украина, трансляция совместной пресс-конференции Зеленского и Мелони
Прямая речь Зеленского: "Сегодня мы также обсудили с Джорджией подготовку нового пакета по безопасности. Я проинформировал о ситуации на фронте, общую ситуацию в войне".
Детали: Зеленский отметил, что "мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и Евросоюза ради того, чтобы международное право было реально действенным, а Европа сильной".
Отдельно президент поблагодарил за предоставленную Украине помощь в сфере безопасности, в частности систем ПВО.
Что предшествовало: Зеленский прибыл в Италию и встретился с Мелони.