Последствия урагана "Милтон" в США: 10 погибших, миллионы людей без электричества

Ураган "Милтон", который достиг побережья Флориды, вызвал торнадо. В результате стихии погибли по меньшей мере 10 человек, миллионы человек остались без электричества.

Источник: Reuters

Детали: Однако шторм не вызвал катастрофического подъема уровня морской воды, которого опасались.

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Губернатор Рон ДеСантис заявил, что штат избежал "худшего сценария", хотя он предостерег, что убытки значительны, а наводнения остаются актуальной проблемой.

Район залива Тампа, вероятно, обошел штормовой прилив, который вызвал наибольшие предостережения, хотя барьерные острова вдоль берега к югу от города подверглись значительным подтоплениям.

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил на брифинге в Белом доме, что на данный момент есть сообщения о 10 погибших, добавив, что, похоже, они были вызваны торнадо. По его словам, по меньшей мере 27 торнадо обрушились на Флориду.

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В округе Сент-Люси на восточном побережье Флориды в результате торнадо погибли пять человек, в том числе по меньшей мере два пожилых человека, сообщил представитель округа Эрик Гилл (Erick Gill).

Более 3,2 миллиона домов и предприятий во Флориде были обесточены в четверг во второй половине дня, согласно данным PowerOutage.us. Причем некоторые из них уже несколько дней ждали восстановления электроснабжения после урагана "Гелен", обрушившегося на этот регион две недели назад.

Президент США Джо Байден, который отложил поездку за границу, чтобы следить за ситуацией, заявил в четверг, что считает нужным, чтобы Конгресс США вернулся к сессии для обсуждения вопроса потребностей финансирования ликвидации последствий стихии.

Шторм достиг западного побережья Флориды в среду вечером как ураган 3-й категории по 5-балльной шкале с максимальными порывами ветра 205 км/ч.

Оставаясь опасным, "Милтон" ослаб после прохождения над Мексиканским заливом до Флориды.