РФ перебросила на Курское направление около 50 тысяч военных – Сырский

Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область России, чем ослабила свои позиции на фронте в Украине.

Источник: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в документальном фильме, который транслировался во время телемарафона 10 октября, цитирует Суспільне

Детали: По словам Сырского, российские войска перебросили эти силы с других фронтов, где они вели наступательные действия.

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Прямая речь: "Мы знаем, что на Курское направление было переброшено около 50 тысяч военных с других направлений".

Детали: Главнокомандующий также подчеркнул, что такие действия РФ привели к ослаблению российских группировок на других направлениях, в частности в Запорожской, Херсонской и Краматорской областях.

Прямая речь: "Это, конечно, облегчило нам условия для ведения оборонительной операции".

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