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Вночі окупанти випустили по Україні 2 ракети і 66 ударних дронів, 60 з яких знешкодили

Олександр ШумілінП'ятниця, 11 жовтня 2024, 11:21
Вночі окупанти випустили по Україні 2 ракети і 66 ударних дронів, 60 з яких знешкодили
Фото: Повітряні сили

У ніч на 11 жовтня росіяни випустили по Україні дві ракети і 66 ударних безпілотників, 29 з яких уже вдалося збити, а 31 "локаційно втрачено".

Джерело: повідомлення Повітряних сил України

Дослівно: "У ніч на 11 жовтня 2024 року противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М (район пусків – ТОТ Криму), керованою авіаційною ракетою Х-31П (із повітряного простору над акваторією Чорного моря), 66-ма ударним БпЛА (район пусків – Курськ, РФ)".

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Деталі: Станом на 11.00 повітряним силам вдалося збити 29 ворожих БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській та Житомирській областях.

"31 ворожий безпілотник локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Два ударні БпЛА повернули у напрямку Росії. Чотири БпЛА перебувають в повітряному просторі України", - йдеться у повідомленні.  

Передісторія:

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війнабезпілотники
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