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Ночью оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты и 66 ударных дронов, 60 из которых обезвредили

Александр ШумилинПятница, 11 октября 2024, 11:21
Ночью оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты и 66 ударных дронов, 60 из которых обезвредили
Фото: Воздушные силы

В ночь на 11 октября россияне выпустили по Украине две ракеты и 66 ударных беспилотников, 29 из которых уже удалось сбить, а 31 "локально потерян".

Источник: сообщение Воздушных сил Украины

Дословно: "В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударными БПЛА (район пусков - Курск, РФ)".

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Детали: По состоянию на 11.00 воздушным силам удалось сбить 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.

"31 вражеский беспилотник локально потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА вернули в направлении России. Четыре БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении. 

Предыстория:

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войнабеспилотники
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