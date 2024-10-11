Ночью оккупанты выпустили по Украине 2 ракеты и 66 ударных дронов, 60 из которых обезвредили
В ночь на 11 октября россияне выпустили по Украине две ракеты и 66 ударных беспилотников, 29 из которых уже удалось сбить, а 31 "локально потерян".
Источник: сообщение Воздушных сил Украины
Дословно: "В ночь на 11 октября 2024 года противник атаковал Украину баллистической ракетой Искандер-М (район пусков - ВОТ Крыма), управляемой авиационной ракетой Х-31П (из воздушного пространства над акваторией Черного моря), 66-ю ударными БПЛА (район пусков - Курск, РФ)".
Детали: По состоянию на 11.00 воздушным силам удалось сбить 29 вражеских БпЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областях.
"31 вражеский беспилотник локально потерян в разных регионах Украины, вероятно в результате активного противодействия РЭБ. Два ударных БПЛА вернули в направлении России. Четыре БпЛА находятся в воздушном пространстве Украины", - говорится в сообщении.
Предыстория:
- Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что российские войска атаковали Одесскую область баллистическими ракетами, в результате чего был разрушен двухэтажный дом. Погибли четыре человека, среди которых подросток.