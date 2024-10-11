Українська армія контролює приблизно 40-50% міста Торецьк у Донецькій області, тоді як інша частина міста окупована росіянами.

Джерело: начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону

Пряма мова: "Близько 40-50 відсотків міста знаходиться під контролем Збройних Сил України, інша територія захоплена ворогом".

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Деталі: Повідомляється, що наразі в місті перебуває 1150 жителів. Чинчик зазначає, що з міста є можливість евакуюватися: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивозити цивільних. Але це не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі і виїхати у безпечні місця".

Начальник Торецької міської військової адміністрації додав, що евакуація проводиться лише у визначені часові інтервали, коли цьому сприяють безпекова ситуація та погодні умови.

Передісторія:

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