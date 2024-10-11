Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Близько 40-50% Торецька залишаються під контролем ЗСУ – МВА

Анастасія ПроцП'ятниця, 11 жовтня 2024, 12:08
Близько 40-50% Торецька залишаються під контролем ЗСУ – МВА
Торецьк. фото: Getty Images

Українська армія контролює приблизно 40-50% міста Торецьк у Донецькій області, тоді як інша частина міста  окупована росіянами.

Джерело: начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик в етері телемарафону

Пряма мова: "Близько 40-50 відсотків міста знаходиться під контролем Збройних Сил України, інша територія захоплена ворогом".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що наразі в місті перебуває 1150 жителів. Чинчик зазначає, що з міста є можливість евакуюватися: "Ми докладаємо всіх зусиль, щоб вивозити цивільних. Але це не та ситуація, коли людей можна централізовано вивозити автобусами, і вони мають можливість забрати цінні речі і виїхати у безпечні місця". 

Начальник Торецької міської військової адміністрації додав, що евакуація проводиться лише у визначені часові інтервали, коли цьому сприяють безпекова ситуація та погодні умови.

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • 7 жовтня, речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова повідомила, що російські окупаційні війська зайшли на східні околиці міста Торецьк та дещо просунулися однією з вулиць у напрямку шахти "Центральна".

Донецька областьокупаціяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну

"Укренерго" фіксує зростання споживання електроенергії через обігрівачі

Канада надасть Україні пакет військової допомоги на близько $47 млн

Буданов: З 1 листопада 11 тисяч солдатів із КНДР будуть готові воювати проти України

Сили ППО збили 80 БпЛА над Україною, 44 зникли з радарів, ще близько 10 залишаються у повітрі

Лідери ЄС заявили про зупинення вступу Грузії до союзу

Усі новини...
Донецька область
Ворог окупував три населені пункти в районі Мирнограда на Донеччині – DeepState
ОВА: В обстрілюваній Костянтинівці на Донеччині залишаються 340 дітей
ISW: Наступ росіян на Донеччині може досягнути кульмінації у найближчі місяці
Останні новини
14:11
Nokia скорочує майже 2000 робочих місць у Китаї
14:06
Опитування: Чверть українських біженців у Європі не планують повертатися в Україну
14:00
Підозрюють отруєння невідомою речовиною: у Рівному розслідують смерть 3-річного хлопчика
13:51
футболРеванш "Динамо" та чорна мітка від "Шахтаря". Головні інтриги 10 туру УПЛ
13:44
"Укрзалізниця" виконала частину робіт по євроколії Чоп-Ужгород
13:40
Повітряна тривога через атаку дронів РФ на Київщині тривала понад 14 годин – ОВА
13:35
У Південній Кореї вважають, що КНДР, ймовірно, відправила в Росію цивільний персонал, а не війська 
13:23
Продажі iPhone 16 у Китаї зросли на 20%, попри потужну конкуренцію
13:11
Місячне гало та перламутрові хмари: полярники показали унікальні знімки неба над "Вернадським"
13:02
У вересні росіяни вбили й поранили щонайменше 1400 цивільних – ООН
Усі новини...
Реклама:
Реклама: