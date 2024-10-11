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Около 40-50% Торецка остаются под контролем ВСУ – МВА

Анастасия ПроцПятница, 11 октября 2024, 12:08
Около 40-50% Торецка остаются под контролем ВСУ – МВА
Торецк. фото: Getty Images

Украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами.

Источник: начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона

Прямая речь: "Около 40-50 процентов города находится под контролем Вооруженных Сил Украины, остальная территория захвачена врагом".

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Детали: Сообщается, что сейчас в городе находится 1150 жителей. Чинчик отмечает, что из города есть возможность эвакуироваться: "Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и выехать в безопасные места".

Начальник Торецкой городской военной администрации добавил, что эвакуация проводится только в определенные временные интервалы, когда этому способствуют ситуация с безопасностью и погодные условия.

Предыстория: 

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  • 7 октября, пресс-секретарь оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова сообщила, что российские оккупационные войска зашли на восточные окраины города Торецк и несколько продвинулись по одной из улиц в направлении шахты "Центральная".

Донецкая областьоккупацияВооруженные силы
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