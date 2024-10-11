Около 40-50% Торецка остаются под контролем ВСУ – МВА

Украинская армия контролирует примерно 40-50% города Торецк в Донецкой области, тогда как остальная часть города оккупирована россиянами.

Источник: начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик в эфире телемарафона

Прямая речь: "Около 40-50 процентов города находится под контролем Вооруженных Сил Украины, остальная территория захвачена врагом".

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Детали: Сообщается, что сейчас в городе находится 1150 жителей. Чинчик отмечает, что из города есть возможность эвакуироваться: "Мы прилагаем все усилия, чтобы вывозить гражданских. Но это не та ситуация, когда людей можно централизованно вывозить автобусами, и они имеют возможность забрать ценные вещи и выехать в безопасные места".

Начальник Торецкой городской военной администрации добавил, что эвакуация проводится только в определенные временные интервалы, когда этому способствуют ситуация с безопасностью и погодные условия.

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