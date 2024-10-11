Конференція з відновлення України у Римі відбудеться в липні 2025 року – Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року. Вона заявила, що Італія продовжить відгравати свою роль у реконструкції України.

Джерело: Мелоні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News

Пряма мова Мелоні: "Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року: це подія, про яку ми дуже піклуємося і над якою ми працювали протягом тривалого часу".

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Деталі: За її словами, "Україна не одна, ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно".

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