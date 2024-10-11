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Конференція з відновлення України у Римі відбудеться в липні 2025 року – Мелоні

Іванна Костіна, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 11 жовтня 2024, 12:47
Конференція з відновлення України у Римі відбудеться в липні 2025 року – Мелоні
Володимир Зеленський, Джорджія Мелоні , фото: ОП

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що конференція з відновлення України відбудеться у Римі 10-11 липня 2025 року. Вона заявила, що Італія продовжить відгравати свою роль у реконструкції України.

Джерело: Мелоні на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Римі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Rai News

Пряма мова Мелоні: "Погляд у майбутнє миру та процвітання також означає погляд на відновлення, і я рада оголосити, що конференція "Відновлення України" відбудеться в Римі 10-11 липня 2025 року: це подія, про яку ми дуже піклуємося і над якою ми працювали протягом тривалого часу".

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Деталі: За її словами, "Україна не одна, ми будемо поруч з нею стільки, скільки буде потрібно".

Що було раніше:

  • Про те, що Італія прийме конференцію з відновлення України наступного року, стало відомо ще торік у серпні.
  • Найперша конференція щодо відновлення України у 2022 році проходила у швейцарському Лугано, 2023 року – у Лондоні. У 2024 році конференція відбулась у Берліні.

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