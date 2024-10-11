Конференция по восстановлению Украины в Риме состоится в июле 2025 года – Мелони
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила, что конференция по восстановлению Украины состоится в Риме 10-11 июля 2025 года. Она заявила, что Италия продолжит играть свою роль в реконструкции Украины.
Источник: Мелони на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rai News
Прямая речь Мелони: "Взгляд в будущее мира и процветания также означает взгляд на восстановление, и я рада объявить, что конференция "Восстановление Украины" состоится в Риме 10-11 июля 2025 года: это событие, о котором мы очень заботимся и над которым мы работали в течение длительного времени".
Детали: По ее словам, "Украина не одна, мы будем рядом с ней столько, сколько потребуется".
Что предшествовало:
- О том, что Италия примет конференцию по восстановлению Украины в следующем году, стало известно еще в августе прошлого года.
- Самая первая конференция по восстановлению Украины в 2022 году проходила в швейцарском Лугано, в 2023 году – в Лондоне. На ней участники совокупно пообещали направить дополнительные 60 млрд долларов на нужды Киева в восстановлении.
- В 2024 году конференция состоялась в Берлине.