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Словаччина планує розширити ремонтну базу для української військової техніки

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 22:27
Словаччина планує розширити ремонтну базу для української військової техніки
Прапор Словаччини, AFP via Getty Images

Очільник Міністерства закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна планує розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву Бланара під час зустрічі з очільницею МЗС Німеччини Анналеною Бербок опубліковану на Dennik N

Деталі: Як зазначило видання, дипломати обговорили війну в Україні, міграцію та взаємовідносини між двома країнами.

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Бланар проінформував, що Словаччина хоче розширити ремонтну базу для української військової техніки в Міхаловцях. При цьому Німеччина фінансуватиме ремонт техніки, а Словаччина надасть приміщення.

За словами Бланара, попри намір розширити ремонтну базу Словаччина й надалі не постачатиме зброю Києву.

Як відомо, ремонтна майстерня, яка розташована у військовій частині словацької армії в Міхаловце, запрацювала наприкінці 2022 року. 

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Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо на Закарпатті, після чого Україна та Словаччина підписали загалом чотири документи.

Уряди України і Словаччини уклали спільну декларацію, в якій зафіксовано ключові напрямки взаємодії: посилення політичного діалогу, побудова добросусідських відносин і підтримка суверенітету та територіальної цілісності України.

Прем'єр-міністр України після зустрічі заявив про плани щодо запуску потяга Київ – Братислава, у складі якого будуть також вагони до столиці Австрії Відня.

Також Шмигаль розповів про плани виробництва снарядів 155-мм калібру у Словаччині.

Крім того, стало відомо, що Словаччина виділила 500 тисяч євро на енергетичні потреби України.

Словаччинавійна
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