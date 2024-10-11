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Словакия планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникПятница, 11 октября 2024, 22:27
Словакия планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники
Флаг Словакии, AFP via Getty Images

Глава Министерства иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что его страна планирует расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на заявление Бланара во время встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок опубликованное на Dennik N

Детали: Как отметило издание, дипломаты обсудили войну в Украине, миграцию и взаимоотношения между двумя странами.

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Бланар проинформировал, что Словакия хочет расширить ремонтную базу для украинской военной техники в Михаловцах. При этом Германия будет финансировать ремонт техники, а Словакия предоставит помещение.

По словам Бланара, несмотря на намерение расширить ремонтную базу Словакия и в дальнейшем не будет поставлять оружие Киеву.

Как известно, ремонтная мастерская, которая расположена в военной части словацкой армии в Михаловце, заработала в конце 2022 года.

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Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль встретился со своим словацким коллегой Робертом Фицо на Закарпатье, после чего Украина и Словакия подписали всего четыре документа.

Правительства Украины и Словакии заключили совместную декларацию, в которой зафиксированы ключевые направления взаимодействия: усиление политического диалога, построение добрососедских отношений и поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины.

Премьер-министр Украины после встречи заявил о планах по запуску поезда Киев – Братислава, в составе которого будут также вагоны в столицу Австрии Вену.

Также Шмыгаль рассказал о планах производства снарядов 155-мм калибра в Словакии.

Кроме того, стало известно, что Словакия выделила 500 тысяч евро на энергетические нужды Украины.

Словакиявойна
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