Російська армія завдала ракетного удару по житловому району в Сумах

Російські війська увечері 11 жовтня завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, про постраждалих попередньо невідомо.

Джерело: Сумська ОВА

Дослівно: "11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.

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Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

Що передувало:

Армія РФ 98 разів обстріляла прикордонні території Сумщини протягом 11 жовтня. Відомо про одного пораненого.