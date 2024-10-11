Російська армія завдала ракетного удару по житловому району в Сумах
П'ятниця, 11 жовтня 2024, 23:50
Російські війська увечері 11 жовтня завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, про постраждалих попередньо невідомо.
Джерело: Сумська ОВА
Дослівно: "11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.
Реклама:
Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".
Що передувало:
Армія РФ 98 разів обстріляла прикордонні території Сумщини протягом 11 жовтня. Відомо про одного пораненого.