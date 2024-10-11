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Російська армія завдала ракетного удару по житловому району в Сумах

Тетяна ОлійникП'ятниця, 11 жовтня 2024, 23:50
Російська армія завдала ракетного удару по житловому району в Сумах
Ілюстративне фото

Російські війська увечері 11 жовтня завдали ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, про постраждалих попередньо невідомо. 

Джерело: Сумська ОВА 

Дослівно: "11 жовтня пізно ввечері ворог здійснив ракетний удар по житловому мікрорайону обласного центру.

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Зафіксовано один вибух. Попередньо, люди не постраждали. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки росіян уточнюються".

Що передувало: 

Армія РФ 98 разів обстріляла прикордонні території Сумщини протягом 11 жовтня. Відомо про одного пораненого.

війнаракетний ударСуми
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