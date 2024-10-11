Российская армия нанесла ракетный удар по жилому району в Сумах
Пятница, 11 октября 2024, 23:50
Российские войска вечером 11 октября нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах, о пострадавших предварительно неизвестно.
Источник: Сумская ОВА
Дословно: "11 октября поздно вечером враг совершил ракетный удар по жилому микрорайону областного центра.
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Зафиксирован один взрыв. Предварительно, люди не пострадали. На месте работают все необходимые службы. Последствия атаки россиян уточняются".
Что предшествовало:
Армия РФ 98 раз обстреляла приграничные территории Сумщины в течение 11 октября. Известно об одном раненом.