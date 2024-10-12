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У Сумах працює ППО, пролунало кілька вибухів – в.о. мера

Ірина БалачукСубота, 12 жовтня 2024, 00:59
У Сумах працює ППО, пролунало кілька вибухів – в.о. мера
Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Уночі 12 жовтня у місті Суми пролунало кілька вибухів і працюють сили ППО, повідомив в.о. мера Артем Кобзар.

Джерело: в.о. міського голови у Telegram

Пряма мова Кобзаря: "Хотілось би побажати тихої ночі, але, на жаль, вона тиха зовсім. Постійно лунають постріли з кулеметів – це працюють хлопці з ППО, збивають "Шахеди", пролунало декілька вибухів. Шановні мешканці, не нехтуйте повітряною тривогою. Хто перебуває вдома, відійдіть, будь ласка, від вікон".

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Передісторія:

СумиППОвибух
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