В Сумах работает ПВО, прозвучало несколько взрывов – и.о. мэра
Суббота, 12 октября 2024, 00:59
Ночью 12 октября в городе Сумы прозвучало несколько взрывов и работают силы ПВО, сообщил и.о. мэра Артем Кобзарь.
Источник: и.о. городского головы в Telegram
Прямая речь Кобзаря: "Хотелось бы пожелать тихой ночи, но, к сожалению, она тихая совсем. Постоянно раздаются выстрелы из пулеметов – это работают ребята из ПВО, сбивают "Шахеды", прозвучало несколько взрывов. Уважаемые жители, не пренебрегайте воздушной тревогой. Кто находится дома, отойдите, пожалуйста, от окон".
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Предыстория:
- Вечером 11 октября российские войска нанесли ракетный удар по жилому микрорайону в Сумах.