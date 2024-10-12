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Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики

Катерина ТищенкоСубота, 12 жовтня 2024, 23:05
Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики
МіГ-31К, ілюстративне фото Anadolu Agency via Getty Images

Два російські винищувачі МіГ-31К, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня, найімовірніше, повернулися на територію РФ.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Аналітики зазначили, що о 15:10 10 жовтня стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох МіГ-31К ПКС РФ, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.

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Дослівно: "Виходячи з доступної інформації, нам відомо, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі і потім на схід - у бік РФ.

Таким чином, на поточний момент найбільш імовірним є те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися до Росії".

Що передувало: 9 жовтня вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К. Винищувач здійснив посадку на аеродром "Мачулищі".

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10 жовтня до Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач МіГ-31К.

Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км.

БілорусьРосіяавіа
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