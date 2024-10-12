Російські МіГи, ймовірно, полетіли з Білорусі – аналітики

Два російські винищувачі МіГ-31К, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня, найімовірніше, повернулися на територію РФ.

Джерело: аналітичний проєкт "Беларускі Гаюн" у Telegram

Деталі: Аналітики зазначили, що о 15:10 10 жовтня стало відомо про зліт з аеродрому "Мачулищі" двох МіГ-31К ПКС РФ, які прибули до Білорусі 9 і 10 жовтня.

Реклама:

Дослівно: "Виходячи з доступної інформації, нам відомо, що після зльоту МіГ-31К не повернулися на аеродром "Мачулищі". Винищувачі взяли курс на південь, пролетіли повз Барановичі і потім на схід - у бік РФ.

Таким чином, на поточний момент найбільш імовірним є те, що МіГи після зльоту залишили територію Білорусі й повернулися до Росії".

Що передувало: 9 жовтня вперше за півтора року до Білорусі прилетів російський МіГ-31К. Винищувач здійснив посадку на аеродром "Мачулищі".

РЕКЛАМА:

10 жовтня до Білорусі з Росії прилетів другий за два дні російський винищувач МіГ-31К.

Саме винищувачі МіГ-31К можуть нести на собі гіперзвукові аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і здатні запускати їх на відстані в 2 000 км.