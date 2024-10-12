Российские МиГи, вероятно, улетели с Беларуси – аналитики

Два российских истребителя МиГ-31К, которые прибыли в Беларусь 9 и 10 октября, скорее всего, вернулись на территорию РФ.

Источник: аналитический проект "Беларускі Гаюн" в Telegram

Детали: Аналитики отметили, что в 15:10 10 октября стало известно о взлете с аэродрома "Мачулищи" двух МиГ-31К ВКС РФ, которые прибыли в Беларусь 9 и 10 октября.

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Дословно: "Исходя из доступной информации, нам известно, что после взлета МиГ-31К не вернулись на аэродром "Мачулищи". Истребители взяли курс на юг, пролетели мимо Барановичей и затем на восток – в сторону РФ.

Таким образом, на текущий момент наиболее вероятно то, что МиГи после взлета покинули территорию Беларуси и вернулись в Россию".

Что предшествовало: 9 октября впервые за полтора года в Беларусь прилетел российский МиГ-31К. Истребитель совершил посадку на аэродром "Мачулищи".

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10 октября в Беларусь из России прилетел второй за два дня российский истребитель МиГ-31К.

Именно истребители МиГ-31К могут нести на себе гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и способны запускать их на расстоянии в 2 000 км.