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ISW проаналізував зростання експорту з Індії підсанкційних товарів до Росії

Ольга Глущенко Неділя, 13 жовтня 2024, 04:18
ISW проаналізував зростання експорту з Індії підсанкційних товарів до Росії
Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та Володимир Путін. Фото: Getty Images

На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), зростання експорту з Індії підсанкційних товарів до Росії стало можливим через російські запаси рупій від продажу нафти.

Джерело: ISW

Дослівно ISW: "Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським запасам рупій від продажу нафти до Індії".

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Деталі: Видання Bloomberg повідомило, що американські та європейські чиновники заявили, що Індія стала другим за величиною постачальником технологій з обмеженим доступом, таких як мікрочіпи, схеми та верстати, до Росії – після Китайської Народної Республіки.

Щомісячний індійський експорт цих технологій, як повідомляється, подвоївся до 60 мільйонів доларів у квітні та травні 2024 року порівняно з цими місяцями у 2024 році, а в липні 2024 року збільшився до 95 мільйонів доларів.

Bloomberg повідомив, що офіційні джерела стверджують, що близько п'ятої частини "чутливих" технологій, імпортованих російською оборонно-промисловою базою, надходить через Індію.

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Як зазначається, великі запаси індійських рупій у Росії після продажу російської нафти до Індії сприяють зростанню російського імпорту з Індії.

У звіті нагадують, що у вересні 2024 року видання Financial Times також повідомило про витік документів, який показав, що Росія таємно купує в Індії чутливу електроніку подвійного призначення, використовуючи "значні запаси" індійських рупій, накопичені російськими банками завдяки збільшенню продажів нафти до Індії.

Дослівно ISW: "Незрозуміло, якою мірою приватний індійський бізнес або державні підприємства експортують ці технології до Росії, але індійські фірми, як видається, тим не менш, допомагають Росії підтримувати військові дії в Україні".

Деталі: В огляді додають, що попередні повідомлення з'явилися на тлі візиту прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України в серпні 2024 року, під час якого він риторично наголосив на принципах міжнародного права, включаючи суверенітет і територіальну цілісність, у розмовах з президентом України Володимиром Зеленським.

Повідомлення про передачу індійських артилерійських снарядів через європейських посередників в Україну також спричинили напруженість у російсько-індійських відносинах.

Ключові висновки ISW за 12 жовтня:

  • За повідомленнями, російські війська покладаються на незаконно отримані термінали Starlink для покращення бойової координації та ефективності свого тактичного розвідувально-ударного комплексу в Україні в рамках загальних зусиль, спрямованих на досягнення технологічного паритету з українськими військами.
  • Російський так званий військовий блогер стверджує, що український F-16 збив російський винищувач Су-34 у невстановленому районі бойових дій 12 жовтня, але ISW не може підтвердити це твердження.
  • Невідомі відкрили вогонь по співробітниках Центру по боротьбі з екстремізмом Міністерства внутрішніх справ  Росії в Назрані, Республіка Інгушетія, в ніч на 11 жовтня.
  • Повідомляється, що індійські підприємства збільшують експорт технологій подвійного призначення до Росії, частково завдяки великим російським резервам рупій, отриманих від продажу нафти до Індії.
  • Російські війська просунулися поблизу Куп'янська, Донецька та Роботиного.
  • За повідомленнями, російські війська намагаються вести ефективний контрбатарейний вогонь.

ISWІндіяРосія
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