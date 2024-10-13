Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ISW проанализировал рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 04:18
ISW проанализировал рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию
Нарендра Моди и Владимир Путин. Фото: Getty Images

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию стал возможным из-за российских запасов рупий от продажи нефти.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, частично благодаря большим российским запасам рупий от продажи нефти в Индию".

Реклама:

Детали: Издание Bloomberg сообщило, что американские и европейские чиновники заявили, что Индия стала вторым по величине поставщиком технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки, в Россию - после Китайской Народной Республики.

Ежемесячный индийский экспорт этих технологий, как сообщается, удвоился до 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с этими месяцами в 2024 году, а в июле 2024 года увеличился до 95 миллионов долларов.

Bloomberg сообщил, что официальные источники утверждают, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию.

РЕКЛАМА:

Как отмечается, большие запасы индийских рупий в России после продажи российской нефти в Индию способствуют росту российского импорта из Индии.

В отчете напоминают, что в сентябре 2024 года издание Financial Times также сообщило об утечке документов, которая показала, что Россия тайно покупает в Индии чувствительную электронику двойного назначения, используя "значительные запасы" индийских рупий, накопленные российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.

Дословно ISW: "Непонятно, в какой степени частный индийский бизнес или государственные предприятия экспортируют эти технологии в Россию, но индийские фирмы, как представляется, тем не менее, помогают России поддерживать военные действия в Украине".

Детали: В обзоре добавляют, что предыдущие сообщения появились на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину в августе 2024 года, во время которого он риторически подчеркнул принципы международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщения о передаче индийских артиллерийских снарядов через европейских посредников в Украину также вызвали напряженность в российско-индийских отношениях.

Ключевые выводы ISW за 12 октября:

  • По сообщениям, российские войска полагаются на незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения боевой координации и эффективности своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине в рамках общих усилий, направленных на достижение технологического паритета с украинскими войсками.
  • Российский так называемый военный блогер утверждает, что украинский F-16 сбил российский истребитель Су-34 в неустановленном районе боевых действий 12 октября, но ISW не может подтвердить это утверждение.
  • Неизвестные открыли огонь по сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел России в Назрани, Республика Ингушетия, в ночь на 11 октября.
  • Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, частично благодаря большим российским резервам рупий, полученных от продажи нефти в Индию.
  • Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Роботино.
  • По сообщениям, российские войска пытаются вести эффективный контрбатарейный огонь.

ISWИндияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ближайшие два дня в Украине ожидаются заморозки и туманы, возможны дожди на востоке

ФотоВ ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних

Зеленский представил План победы на заседании Евросовета на заседании Евросовета

фотоНа границе с Молдовой поймали 19 мужчин, которые пытались сбежать из страны

фото, видеоБолее 230 обысков по Украине: Нацпол сообщил о ликвидации наркокартеля

видео, фотоСвято-Михайловский собор в Черкассах перешел в ПЦУ: сторонники УПЦ МП устроили драку

Все новости...
ISW
ISW проанализировал последствия украинских ударов по складам боеприпасов в России
ISW: Наступление россиян на Донетчине может достичь кульминации в ближайшие месяцы
Ограниченные тактические успехи даются россиянам значительными потерями бронетехники – ISW
Последние новости
14:37
Зеленский предостерег, что будет, если мир не поддержит План победы
14:21
Meta сокращает сотрудников в WhatsApp, Instagram и Reality Labs
14:06
ФутболКем был первый легионер чемпионата Украины и кан он просадил свою карьеру
14:05
Блокировка "теневого флота" РФ: Британия объявила самый большой пакет санкций
13:57
Украине передали самую большую в мире коллекцию произведений о Голодоморе
13:45
Ближайшие два дня в Украине ожидаются заморозки и туманы, возможны дожди на востоке
13:35
В Риге все же решили демонтировать памятник полководцу времен Российской империи
13:15
Россия нарастила производство ударных БПЛА. Чем отвечают украинские инженеры?
13:11
ФотоВ ДТП под Винницей погибли 6 человек, в числе которых двое несовершеннолетних
13:08
Без ТЦК и ВВК: В "Дії" запустили рекрутинг в Армию дронов
Все новости...
Реклама:
Реклама: