ISW проанализировал рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию стал возможным из-за российских запасов рупий от продажи нефти.

Источник: ISW

Дословно ISW: "Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, частично благодаря большим российским запасам рупий от продажи нефти в Индию".

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Детали: Издание Bloomberg сообщило, что американские и европейские чиновники заявили, что Индия стала вторым по величине поставщиком технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки, в Россию - после Китайской Народной Республики.

Ежемесячный индийский экспорт этих технологий, как сообщается, удвоился до 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с этими месяцами в 2024 году, а в июле 2024 года увеличился до 95 миллионов долларов.

Bloomberg сообщил, что официальные источники утверждают, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию.

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Как отмечается, большие запасы индийских рупий в России после продажи российской нефти в Индию способствуют росту российского импорта из Индии.

В отчете напоминают, что в сентябре 2024 года издание Financial Times также сообщило об утечке документов, которая показала, что Россия тайно покупает в Индии чувствительную электронику двойного назначения, используя "значительные запасы" индийских рупий, накопленные российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.

Дословно ISW: "Непонятно, в какой степени частный индийский бизнес или государственные предприятия экспортируют эти технологии в Россию, но индийские фирмы, как представляется, тем не менее, помогают России поддерживать военные действия в Украине".

Детали: В обзоре добавляют, что предыдущие сообщения появились на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину в августе 2024 года, во время которого он риторически подчеркнул принципы международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сообщения о передаче индийских артиллерийских снарядов через европейских посредников в Украину также вызвали напряженность в российско-индийских отношениях.

Ключевые выводы ISW за 12 октября: