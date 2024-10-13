ISW проанализировал рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию
По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), рост экспорта из Индии подсанкционных товаров в Россию стал возможным из-за российских запасов рупий от продажи нефти.
Источник: ISW
Дословно ISW: "Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, частично благодаря большим российским запасам рупий от продажи нефти в Индию".
Детали: Издание Bloomberg сообщило, что американские и европейские чиновники заявили, что Индия стала вторым по величине поставщиком технологий с ограниченным доступом, таких как микрочипы, схемы и станки, в Россию - после Китайской Народной Республики.
Ежемесячный индийский экспорт этих технологий, как сообщается, удвоился до 60 миллионов долларов в апреле и мае 2024 года по сравнению с этими месяцами в 2024 году, а в июле 2024 года увеличился до 95 миллионов долларов.
Bloomberg сообщил, что официальные источники утверждают, что около пятой части "чувствительных" технологий, импортируемых российской оборонно-промышленной базой, поступает через Индию.
Как отмечается, большие запасы индийских рупий в России после продажи российской нефти в Индию способствуют росту российского импорта из Индии.
В отчете напоминают, что в сентябре 2024 года издание Financial Times также сообщило об утечке документов, которая показала, что Россия тайно покупает в Индии чувствительную электронику двойного назначения, используя "значительные запасы" индийских рупий, накопленные российскими банками благодаря увеличению продаж нефти в Индию.
Дословно ISW: "Непонятно, в какой степени частный индийский бизнес или государственные предприятия экспортируют эти технологии в Россию, но индийские фирмы, как представляется, тем не менее, помогают России поддерживать военные действия в Украине".
Детали: В обзоре добавляют, что предыдущие сообщения появились на фоне визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину в августе 2024 года, во время которого он риторически подчеркнул принципы международного права, включая суверенитет и территориальную целостность, в разговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Сообщения о передаче индийских артиллерийских снарядов через европейских посредников в Украину также вызвали напряженность в российско-индийских отношениях.
Ключевые выводы ISW за 12 октября:
- По сообщениям, российские войска полагаются на незаконно полученные терминалы Starlink для улучшения боевой координации и эффективности своего тактического разведывательно-ударного комплекса в Украине в рамках общих усилий, направленных на достижение технологического паритета с украинскими войсками.
- Российский так называемый военный блогер утверждает, что украинский F-16 сбил российский истребитель Су-34 в неустановленном районе боевых действий 12 октября, но ISW не может подтвердить это утверждение.
- Неизвестные открыли огонь по сотрудникам Центра по борьбе с экстремизмом Министерства внутренних дел России в Назрани, Республика Ингушетия, в ночь на 11 октября.
- Сообщается, что индийские предприятия увеличивают экспорт технологий двойного назначения в Россию, частично благодаря большим российским резервам рупий, полученных от продажи нефти в Индию.
- Российские войска продвинулись вблизи Купянска, Донецка и Роботино.
- По сообщениям, российские войска пытаются вести эффективный контрбатарейный огонь.