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Над Україною збили 31 з 68 ударних БПЛА

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 08:55
Над Україною збили 31 з 68 ударних БПЛА
повітряні сили

Унаслідок нічного протиповітряного бою над Україною було збито 31 російський БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: ППО працювала у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

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Ще 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Загалом ворог запустив 68 ударних БПЛА з російських міст Курськ та Орел, а також чотири ракети – Іскандер-М з Курської області та Криму і ще двома Х-59 з Курської області.

Ракетами окупанти завдали удару по Полтавщині, Одещині, Чернігівщині та Сумщині.

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Нагадаємо: Як повідомляли Повітряні сили, російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.

Повітряні сили ЗСУППОШахед
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