Над Україною збили 31 з 68 ударних БПЛА

Унаслідок нічного протиповітряного бою над Україною було збито 31 російський БпЛА.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: ППО працювала у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській та Черкаській областях.

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Ще 36 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, інформація уточнюється.

Загалом ворог запустив 68 ударних БПЛА з російських міст Курськ та Орел, а також чотири ракети – Іскандер-М з Курської області та Криму і ще двома Х-59 з Курської області.

Ракетами окупанти завдали удару по Полтавщині, Одещині, Чернігівщині та Сумщині.

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Нагадаємо: Як повідомляли Повітряні сили, російські окупаційні війська дедалі частіше, крім "Шахедів", використовують дрони невстановленого типу, які часто підпадають під вплив українських засобів радіоелектронної боротьби та падають на землю, не завдавши шкоди.