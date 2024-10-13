Над Украиной сбили 31 из 68 ударных БПЛА

В результате ночного противовоздушного боя над Украиной был сбит 31 российский БпЛА.

Источник: Воздушные силы

Детали: ПВО работала в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.

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Еще 36 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.

В общем враг запустил 68 ударных БПЛА из российских городов Курск и Орел, а также четыре ракеты - Искандер-М из Курской области и Крыма и еще двумя Х-59 из Курской области.

Ракетами оккупанты нанесли удар по Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.

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Напомним: Как сообщали Воздушные силы, российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.