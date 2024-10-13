Над Украиной сбили 31 из 68 ударных БПЛА
В результате ночного противовоздушного боя над Украиной был сбит 31 российский БпЛА.
Источник: Воздушные силы
Детали: ПВО работала в Киевской, Полтавской, Черниговской, Сумской и Черкасской областях.
Еще 36 российских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины, информация уточняется.
В общем враг запустил 68 ударных БПЛА из российских городов Курск и Орел, а также четыре ракеты - Искандер-М из Курской области и Крыма и еще двумя Х-59 из Курской области.
Ракетами оккупанты нанесли удар по Полтавской, Одесской, Черниговской и Сумской областях.
Напомним: Как сообщали Воздушные силы, российские оккупационные войска все чаще, кроме "Шахедов", используют дроны неустановленного типа, которые часто подпадают под влияние украинских средств радиоэлектронной борьбы и падают на землю, не нанеся вреда.