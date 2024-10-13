ОГП розслідує розстріл девʼяти українських військовополонених на Курщині
Неділя, 13 жовтня 2024, 14:26
Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.
Джерело: очільник ОГП Андрій Костін
Пряма мова Костіна: "Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
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Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців".
Передісторія: Раніше аналітики писали, що російські окупати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.
Через це омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.
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