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ОГП розслідує розстріл девʼяти українських військовополонених на Курщині

Роман ПетренкоНеділя, 13 жовтня 2024, 14:26
ОГП розслідує розстріл девʼяти українських військовополонених на Курщині
Фото: Getty Images

Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

Джерело: очільник ОГП Андрій Костін

Пряма мова Костіна: "Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців".

Передісторія: Раніше аналітики писали, що російські окупати розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.

Через це омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та МКЧХ.

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Офіс генпрокуроравійнаКурська область
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