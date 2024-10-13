ОГП расследует расстрел девяти украинских военнопленных в Курской области

Офис генерального прокурора начал уголовное производство относительно вероятного расстрела девяти украинских военнопленных в Курской области.

Источник: глава ОГП Андрей Костин

Прямая речь Костина: "Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и международным преступлением. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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Делаем все, чтобы идентифицировать и наказать всех виновников преступлений, которые страна-агрессор совершает против Украины и украинцев".

Предыстория: Ранее аналитики писали, что российские оккупанты расстреляли 9 украинских военных, которые сдались в плен в Курской области.

Из-за этого омбудсмен Дмитрий Лубинец направил письма в ООН и МККК.