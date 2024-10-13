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Зеленський заявив, що КНДР передає особовий склад у російське військо

Катерина ТищенкоНеділя, 13 жовтня 2024, 20:36
Зеленський заявив, що КНДР передає особовий склад у російське військо
Кім Чен Ин і військові КНДР у трансляції державного телебачення, фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Ми бачимо, що нарощується союзництво між Росією й такими режимами, як у Північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта.

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Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни". 

Що передувало: Аналітики ISW з посиланням на The Washington Post повідомили, що в Україні уже воюють солдати з КНДР, до того ж кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.

ЗеленськийКНДРРосія
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