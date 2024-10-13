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Зеленский заявил, что КНДР передает личный состав в российское войско

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 октября 2024, 20:36
Зеленский заявил, что КНДР передает личный состав в российское войско
Ким Чен Ын и военные КНДР в трансляции государственного телевидения, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но и личный состав в военные силы, и призвал партнеров усилить поддержку Украины.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Мы видим, что наращивается союзничество между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Это уже не просто о передаче оружия. Это фактически о передаче людей из Северной Кореи в военные силы оккупанта.

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Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами нуждаются в развитии. Фронт нуждается в большей поддержке.

Когда мы говорим о большей дальнобойности для Украины и более решительном снабжении для наших сил – это не просто перечень военных средств. Это об увеличении давления на агрессора, которое будет для России сильнее, чем они могут выдержать. И это о недопущении большей войны".

Что предшествовало: Аналитики ISW со ссылкой на The Washington Post сообщили, что в Украине уже воюют солдаты из КНДР, к тому же несколько тысяч северокорейских военных проходят подготовку в России и, вероятно, в будущем их могут перебросить на линию фронта.

ЗеленскийКНДРРосcия
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