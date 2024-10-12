Кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну – ISW

В Україні уже воюють солдати з КНДР, до того ж кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту, повідомляє Інститут вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики з посилання на The Washington Post повідомляють, що південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що північнокорейські солдати уже діють разом із російськими військами в Україні.

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Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України, але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні.

"Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території Росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України", – пише ISW.

Зазначається, що північнокорейські військові, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Також аналітики нагадують, що внаслідок нещодавнього ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули кілька північнокорейських офіцерів.

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"Масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може розгорнути на лінії фронту або за допомогою якого може вивільнити російські сили вздовж кордону, неясні, але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року", – повідомляє ISW.

Також аналітики зазначають, що розгортання Росією північнокорейських військ може створити можливості їх для використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності північнокорейських військ.

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