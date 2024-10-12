Кілька тисяч північнокорейських солдат проходять підготовку в РФ, їх можуть перекинути в Україну – ISW
В Україні уже воюють солдати з КНДР, до того ж кілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту, повідомляє Інститут вивчення війни.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики з посилання на The Washington Post повідомляють, що південнокорейські та українські офіційні особи заявили, що північнокорейські солдати уже діють разом із російськими військами в Україні.
Представник української військової розвідки заявив, що окремі північнокорейські офіцери спостерігають за російськими військами і вивчають поле бою на окупованих Росією територіях України, але Україна поки що не бачила північнокорейських підрозділів, які би діяли в Україні.
"Український чиновник додав, що "кілька тисяч" північнокорейських піхотинців проходять підготовку на території Росії, і що російське військове командування може перекинути їх на лінію фронту в Україні до кінця 2024 року або в прикордонні райони Росії, щоб звільнити російські "резерви" для участі в бойових діях на території України", – пише ISW.
Зазначається, що північнокорейські військові, імовірно, діють в окупованій Донецькій області. Також аналітики нагадують, що внаслідок нещодавнього ракетного удару поблизу окупованого Донецька загинули кілька північнокорейських офіцерів.
"Масштаби північнокорейського угруповання військ, яке Росія може розгорнути на лінії фронту або за допомогою якого може вивільнити російські сили вздовж кордону, неясні, але ці сценарії можуть також сприяти зусиллям Росії щодо залучення додаткових сил до пріоритетних наступальних операцій в Україні і продовжити кульмінацію російської наступальної операції, яка розпочалася влітку 2024 року", – повідомляє ISW.
Також аналітики зазначають, що розгортання Росією північнокорейських військ може створити можливості їх для використання в Україні, залежно від якості, структури, розміщення і оперативної сумісності північнокорейських військ.
Передісторія:
- У червні повідомлялося, що правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
- Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
- В середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.