Російські командири заохочують страти українських військовополонених – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вказують на збільшення страт українських військовополонених, яким потурають і які заохочують російські командири.

Джерело: ISW

Деталі: Російські війська стратили 9 українських військовополонених у Курській області на тлі збільшення кількості страт українських військовополонених на всій території бойових дій.

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Український проєкт Deepstate повідомив 13 жовтня, що російські війська стратили 9 українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області 10 жовтня.

Як повідомляється, українські оператори безпілотників несподівано зіткнулися з російськими військами в зоні, яку вони, ймовірно, сприйняли як ближній тил, і потрапили під російський вогонь.

Українські оператори безпілотників, маючи обмежений запас боєприпасів, були змушені здатися, і російські війська взяли їх у полон.

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Дані наслідків страти свідчать про те, що російські війська роззброїли, вишикували, роздягли та розстріляли українських військовополонених – це чітко вказує на попередній характер страти.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець засудив страту 13 жовтня як серйозне порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та заявив, що надіс (МКЧХ) щодо цього випадку.

Українська прокуратура також оголосила, що розпочала розслідування повідомлень про страту дев'яти українських військовополонених у Курській області.

Дослівно зі звіту Інституту: "Останнім часом ISW спостерігає збільшення кількості страт українських військовополонених російськими військами по всьому театру бойових дій, а російські командири, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту українських військовополонених".

"ISW продовжує відстежувати відеозаписи та повідомлення про страти українських військовополонених російськими військовослужбовцями та спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань проти українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, як видається, допускаються, якщо не прямо схвалюються, окремими російськими командирами".

Деталі: Аналітики додають, що російські так звані військові блогери здебільшого прославляли страту українських військовополонених, підтверджуючи норму виправдовувати і відзначати воєнні злочини в ширшій російській ультранаціоналістичній спільноті.

Дослівно ISW: "Багато російських блогерів не лише виправдовували, але й святкували страту російських військовополонених у Курській області, стверджуючи, що страти були заслуженими або що такі страти – звичайний аспект війни".

Деталі: У той же час, зазначають в огляді, Інші російські блогери підкреслено закликали російських військових збільшити кількість страт українських військовополонених на всьому театрі бойових дій.

Дослівно ISW: "Багато з цих російських мілблогерів мають дуже багато підписників і пов'язані з Кремлем, що дає їм відчуття влади у встановленні та зміцненні прийнятих культурних норм у російській ультранаціоналістичній спільноті".

"Російські мілблогери часто прославляють російські звірства і жорстокість в Україні з початку повномасштабного вторгнення, і це прославляння підкреслює ширшу культуру, яка, ймовірно, заохочує систематичні страти українських військовополонених".

Ключові висновки ISW за 13 жовтня: