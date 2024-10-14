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Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 14 октября 2024, 02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
фото: deepstatemap

Аналитики Института изучения войны (ISW) указывают на увеличение казней украинских военнопленных, которым потакают и которые поощряют российские командиры.

Источник: ISW

Детали: Российские войска казнили 9 украинских военнопленных в Курской области на фоне увеличения количества казней украинских военнопленных на всей территории боевых действий.

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Украинский проект Deepstate сообщил 13 октября, что российские войска казнили 9 украинских военнопленных возле села Зеленый Шлях Курской области 10 октября.

Как сообщается, украинские операторы беспилотников неожиданно столкнулись с российскими войсками в зоне, которую они, вероятно, восприняли как ближний тыл, и попали под российский огонь.

Украинские операторы беспилотников, имея ограниченный запас боеприпасов, были вынуждены сдаться, и российские войска взяли их в плен.

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Данные последствий казни свидетельствуют о том, что российские войска разоружили, выстроили, раздели и расстреляли украинских военнопленных - это четко указывает на предварительный характер казни.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец осудил казнь 13 октября как серьезное нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными и заявил, что направил (МККК) по этому случаю.

Украинская прокуратура также объявила, что начала расследование сообщений о казни девяти украинских военнопленных в Курской области.

Дословно из отчета Института: "В последнее время ISW наблюдает увеличение количества казней украинских военнопленных российскими войсками по всему театру боевых действий, а российские командиры, вероятно, потворствуют, поощряют или непосредственно отдают приказы о казни украинских военнопленных".

"ISW продолжает отслеживать видеозаписи и сообщения о казнях украинских военнопленных российскими военнослужащими и наблюдает более широкую тенденцию российских злоупотреблений против украинских военнопленных на различных участках фронта, которые, как представляется, допускаются, если не прямо одобряются, отдельными российскими командирами".

Детали: Аналитики добавляют, что российские так называемые военные блогеры в основном прославляли казнь украинских военнопленных, подтверждая норму оправдывать и отмечать военные преступления в более широком российском ультранационалистическом сообществе.

Дословно ISW: "Многие российские блогеры не только оправдывали, но и праздновали казнь российских военнопленных в Курской области, утверждая, что казни были заслуженными или что такие казни - обычный аспект войны".

Детали: В то же время, отмечают в обзоре, другие российские блогеры подчеркнуто призвали российских военных увеличить количество казней украинских военнопленных на всем театре боевых действий.

Дословно ISW: "Многие из этих российских милблогеров имеют очень много подписчиков и связаны с Кремлем, что дает им ощущение власти в установлении и укреплении принятых культурных норм в российском ультранационалистическом сообществе".

"Российские милблогеры часто прославляют российские зверства и жестокость в Украине с начала полномасштабного вторжения, и это прославление подчеркивает более широкую культуру, которая, вероятно, поощряет систематические казни украинских военнопленных".

Ключевые выводы ISW за 13 октября:

  • Российские войска недавно возобновили наступательные атаки на границе Донецкой и Запорожской областей и достигли тактических успехов в локальных атаках, но эта активность пока не выглядит частью более масштабных оперативных наступательных усилий, направленных на поддержку более широкой российской наступательной операции на западе Донецкой области.
  • Недавно российские войска казнили 9 украинских военнопленных в Курской области на фоне увеличения количества казней украинских военнопленных на всей территории боевых действий.
  • Российские так называемые военные блогеры в основном прославляли казнь украинских военнопленных, укрепляя культурную норму оправдывать и отмечать военные преступления в более широком российском ультранационалистическом сообществе.
  • Украинские силы восстановили утраченные позиции возле Селидово, а российские войска продвинулись вперед возле Торецка, Донецка и Великой Новоселки.

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